تجديد حبس شادي الغزالي حرب 45 يوما في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمأمورية طرة، تجديد حبس الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة لحرب اتهامات بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وتضم هذه القضية عدد من النشطاء أبرزهم: الناشطة أمل فتحي، والناشط شريف الروبي، والمدون محمد أكسجين، ومراسل البرنامج التلفزيوني "أبلة فاهيتا" شادي أبوزيد، والمحامي أحمد صبري أبوعلم.