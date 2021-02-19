بريطانيا تنضم إلى فرنسا في حملة لتزويد الدول الأكثر فقرا باللقاح المضاد لفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة سوف تتبرع بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى الدول النامية ، والانضمام إلى التزام مماثل من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعزيز جهود المعركة العالمية ضد جائحة الفيروس الفتاك، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال جونسون في بيان له، إنه سيتم تقاسم "أغلبية" أي فائض من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة في المستقبل مع آلية "كوفاكس" المعنية بالتوزيع العادل للقاحات كورونا، هذا علاوة على 548 مليون جنيه استرليني(766 مليون دولار) تبرعت بالفعل بها البلاد للبرنامج ، الذي يهدف إلى تزويد عدد من أفقر دول العالم باللقاح .



ودعا جونسون في مستهل اجتماع قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7) عبر الإنترنت اليوم الجمعة، إلى بذل جهد مشترك لهزيمة جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



وقال جونسون "علينا أن نتأكد من أن العالم بأسره يتم تطعيمه لأن هذه جائحة عالمية ولا فائدة من أن تتقدم دولة على أخرى، علينا أن نتحرك معا".



وأضاف جونسون إنه يجب توزيع اللقاحات "بتكلفتها" في جميع أنحاء العالم.