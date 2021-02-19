تقرير: الجيش الكولومبي يقتل أكثر من ستة آلاف مدني

كشف بيان السلطة القضائية الخاصة من أجل السلام اليوم الجمعة أن الجيش الكولومبي قتل 6402 مدني على الأقل بين 2002 و2008، ولكنه قال إنهم قتلوا على يد مقاتلي أفراد حرب العصابات الأعداء.



وجرى إنشاء السلطة القضائية الخاصة من أجل السلام للتحقيق في الجرائم المرتكبة من جانب أطراف ضالعة في الصراع المدني الكولومبي المستمر منذ عقود.



وأفادت صحيفة "إل إسبكتادور" المحلية بأن الرقم المذكور في التقرير أعلى ثلاث مرات من الرقم الذي قدمه مكتب الادعاء العام في الأصل والذي لم يسجل سوى 2248 من هؤلاء الضحايا بين 1988 و2014.



وقالت السلطة القضائية الخاصة إن الفترة من 2002 إلى 2008، في عهد حكومة الرئيس السابق ألفارو أوريبي، شهدت أعلى عدد للحالات (87 %) لتلك "الإيجابيات الخاطئة".



وأوضحت السلطة القضائية الخاصة أن الجنود قتلوا مدنيين وقالوا أنهم قتلوا على يد مقاتلي أفراد حرب العصابات لتسجيل ارقام وحصص بهدف الحصول على مكافآت. غير أن أوريبي المتشدد دافع عن سياسته الأمنية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.



وتعاني كولومبيا منذ أكثر من خمسين عاما من الصراع بين القوات المسلحة وأفراد حرب العصابات اليسارية والقوات شبه العسكرية اليمينية.



ولقي أكثر من مئتي ألف شخص حتفهم ونزح الملايين داخل كولومبيا جراء الحرب الأهلية.



وأبرمت أكبر منظمة متمردة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) اتفاق سلام مع حكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس الذي خلف أوريبي في 2016 وسلمت أسلحتها. وتم الاتفاق في المعاهدة على إنشاء السلطة القضائية الخاصة من أجل السلام .