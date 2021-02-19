وزير الخارجية اليمني: خزان صافر من المحتمل أن يتسبب في أزمة بيئية للإقليم ككل

قال وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض مبارك، إن العديد من الأفكار طرحت لإعادة مسار إحياء السلام بالبلاد، منوهًا إلى أن التطور العسكري في جبهة مأرب من قبل مليشيا الحوثي يرسل رسائل سلبية.

وأضاف خلال لقاء خاص لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الاتجاه نحو السلام يتطلب التعاطي مع التحديات المحلية ووقف الدعم الإيراني للمليشيات، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع مجموعة من القضايا العاجلة كمبادلة الأسرى، وفك الحصار عن مدينة تعز وفتح ممرات إنسانية لها، وأزمة خزان صافر.

ونوه إلى أن خزان صافر من المحتمل أن يتسبب في أزمة بيئية للإقليم ككل، وهو ما دفع الحكومة لطلب تفريغ الخزان من النفط بشكل سريع، معلقًا: «كل مرة نخطو خطوة للأمام نعود للصفر مرة أخرى».

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن مليشيات الحوثي رفضت قيام البعثة الأممية بمهمتها، قائلًا إن «التعاطي الإيجابي مع المشاكل يوفر فرصة أفضل للنقاش وتحسين حياة اليمنيين الذين يريدون رؤية الضوء في نهاية النفق».

وذكر أن مدينة الحديدة تعاني من وضع أسوأ بكثير من ذي قبل تنمويًا وعسكريًا ومن كل النواحي، متابعًا: «أكثر من 75% من المساعدات تأتي من الحديدة، ورغم ذلك فهي من أكثر المدن التي تعاني من مشاكل لأنها تقع تحت سيطرة المليشيا».