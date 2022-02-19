فرقة رضا تستعيد نجوميتها في مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

الجمهور يحتفي بالفرقة المكسيكية ويتفاعل مع الفلوجة الفلسطينية

قدمت فرقة المكسيك مجموعة عروض فلوكلورية على مسرح فوزى فوزى بكورنيش نيل أسوان، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان أسوان الدولي التاسع للثقافة والفنون.

احتفى جمهور المهرجان الذي ملأ المسرح عن آخرة بالفرقة المكسيكية، والتي تضمن برنامجها مجموع من الرقصات والاغاني التليدية، و منها "بيرامنس" وضمن بعض المقتطفات من "كونشيرس" و"سيمفونية مكسيكية"، و"كاليسكوو، واغنية خاصة لجمهور المهرجان بعنوان "من المكسيك إلى مصر".

قدمت فرقة رضا مجموعة متنوعة من الرقصات الاستعراضية من زمن الفن الجميل، ومنها "الأقصر بلدنا، الحجالة، موشح يا غريب الدار، والتحطيب"، الفرقة تدريب الفنان القذافي محمد.

اضفت فرقة رضا حالة من البهجة في أجواء المهرجان واحتشد الجمهور بعد العرض بالمئات على مخارج المسرح لتحية الراقصين والراقصات، وهو ما اعتبره المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية استعادة لنجومية ومجد الفرقة العريقة، مشيرا إلي أن هذه الزيارة الفنية تعد أول خروج للفرقة في ثوبها الجديد، وبعد تطوير أدائها الفني تحت إشراف نظيرتها الجديدة الفنانة إيناس عبد العزيز.

واضاف بأن الفرقة تظهر في اسوان بأزياء جديدة.

وكشف المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة عن مباحثات جارية مع عادل عبدة لتقديم عروض فرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية على مسارح قصور الثقافة في أقاليم مصر المختلفة، وذلك في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم للتعاون بين قطاعات الوزارة خاصة في تلك المشروعات التي تحقق العدالة الثقافية.

واختتمت فرقة الفلوجة الفلسطينية عروض اليوم الرابع علي مسرح فوزي فوزي من المهرجان باستعراضات "فلسطين، انتى روحى، دمى فلسطينى، دوس مأنت دايس، الشهيد، فلسطين تاج على الرأس، وفلسطينى فلسطينى"، و د شهدت عروض الفرقة تفاعلا كبيرا من الجمهور.

وعلى مسرح مركز شباب غرب أسوان

أقيمت عرض فنى لفرقة أسوان للفنون الشعبية والتي قدمت إستعراضاتها المعبرة عن البيئة النوبية منها "الأراجيد، الكاريك، الكف، النجرشاد"، إلى جانب فاصل غنائي للفنان حماده حربي، تلى ذلك عرض فنى لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية وتضمن إستكشات" آه ياللي، البحرية، السمسمية، بتغنى لمين يا حمام"، وبالتوازي قدمت فرقة بولندا على مسرح قصر ثقافة الرديسية رقصات "ناشونال دانس، سكند بولاند، زالوتين، سيك، ماتومويا، ماي مازر، زيانوكي"، إلى جانب عرض فنى لفرقة الشرقية للفنون الشعبية وقدمت استعراضات"التنورة، الفرح، السقايين".

وفي قصر ثقافة السباعية قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية رقصات "نخل عالى، سامر التحطيب، البنت المنياوية، التنوره، فقرة آلات شعبية" تدريب ياسر فؤاد، كما قدم على مسرح قصر ثقافة حسن فخر الدين عرض فنى لفرقة فرقة الحرية الإسكندرانية تضمن تابلوهات "الصيادين، التنورة، صولو اسكندرانى، الزفة، تحيا مصر"، إلى جانب عرض فنى لفرقة مرسى مطروح للفنون الشعبية وقدمت "الترحيب البدوى، الكف المصروفى، الرجال الصينى، الفرح السيوى"، فاصل غنائى للفنان ياسر الدربالى وسليمان عبد الله، فيما قدمت فرقة زيمبابوي أشهر رقصاتها الإفريقية وذلك على مسرح قصر ثقافة دراو.

يذكر ان فعاليات مهرجان أسوان الدولي التاسع للثقافة والفنون تقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، وهيئة التنشيط السياحى، وتنفذه الإدارة المركزية للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، وتستمر فعالياته حتى ٢٢ فبراير الجاري، حيث تختتم عروض باحتفالية ضخمة في ساحة معبد ابو سمبل احتفالا بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني في قالب المعبد.