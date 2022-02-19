 عاصفة عاتية تقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هولندا - بوابة الشروق
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عاصفة عاتية تقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هولندا

(د ب أ)
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 12:57 ص | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 12:57 ص

أعلن مسؤولو مرفق الإطفاء والإنقاذ فى هولندا، أن عاصفة قوية تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في البلاد.

فقد لقي شخصان مصرعهما فى أمستردام جراء سقوط الأشجار اليوم الجمعة بينما لقي شخص ثالث حتفه في ديمن شرقي العاصمة بعد سقوط شجرة على سيارة كان يستقلها مع آخرين .

وفي جنوبى البلاد، تم نقل امرأة إلى المستشفى متأثرة بجروح خطيرة.

وجرى حث المواطنين على الابتعاد عن الشوارع حيث تسببت العاصفة في هبوب أعاصير وتوقف مظاهر الحياة العامة في أجزاء واسعة النطاق من البلاد فضلا عن اقتلاع الأشجار وتدمير أسطح المباني و دفع الشاحنات إلى خارج الطرق .

ودمرت الرياح فى لاهاى سطح أحد ملاعب كرة القدم.

وقررت السلطات تعليق خدمات القطارات والمواصلات العامة فى البلاد بينما تم إغلاق المدارس ومراكز الفحص والتحصين الصحية . وأدت الظروف الجوية السيئة أيضًا إلى إلغاءات وتأخيرات للرحلات الجوية .

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