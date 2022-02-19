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محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير وتوسعات مستشفى دراو بنسبة إنجاز 53%

محافظ أسوان
محافظ أسوان
حمادة بعزق
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 7:23 م | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 7:23 م


تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروع تطوير وتوسعات مستشفى دراو المركزي بنسبة تنفيذ 53٪، وبتكلفة تقديرية ٣٠٧,٢ مليون جنيه.

ويضم المستشفى ١١٤ سريرا، و٣ غرف عمليات كبرى، و١٢ عيادة خارجية وصيدلية، وغرفة أشعة، و٥ معامل، بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلوي بطاقة ٣١ ماكينة، وقسم للحضانات بطاقة ٣١ حضانة.

وووجه عطية بإعداد تخطيط شامل للمدخل الجنوبي يشمل إعادة رصف الاتجاه الشمالي لإزدواج الطريق ورفع كفاءته، مع تضيق عرضها الجزيرة الوسطى لتوسعة الطريق وتسهيل حركة مرور المركبات، مع رفع كفاءة النوافير والمظلات والتشجير.

وكلف بإزالة كافة المعوقات والتحديات لسرعة إنهاء هذا المشروع الحيوي، والذي سيخدم أكثر من ١١٠ آلاف نسمة والذي سيدخل ضمن ١١ مستشفى و112 وحدة صحية ومركزا طبيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

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