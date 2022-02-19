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بايدن: بوتين اتخذ قرار غزو أوكرانيا

أحمد علاء
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 1:33 ص | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 1:33 ص

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرار غزو أوكرانيا.

وأضاف في تصريحات أوردتها قناة "العربية"، في نبأ عاجل، مساء الجمعة، أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون للدفاع عن أوكرانيا، محذّرًا من أنّ استمرار روسيا في تحركاتها قد يتسبب في تداعيات خطيرة.

وأشار إلى أنه على روسيا أن تختار بين الدبلوماسية والحرب، معتبرًا أن موسكو تعمل على فبركة مبررات واهية لتبرير الحرب على أوكرانيا.

ونوه بأنّ الدبلوماسية دائما هي من الاحتمالات لكن بوتين اتخذ قرار الحرب، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنطون بلينكن سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الخميس في أوروبا لبحث أزمة أوكرانيا.

ورأى بايدن، أن مغادرة رئيس أوكرانيا لبلاده الآن قد لا تكون قرارًا صائبًا.

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