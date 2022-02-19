الرئيس الأوكراني: سأغارد البلاد خلال ساعات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سوف يغارد البلاد خلال ساعات لحضور مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت.

وقال بيان لمكتب الرئيس الأوكراني، نشرته وكالة "رويترز": "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحضر مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت قبل أن يعود إلى بلاده في وقت لاحق اليوم".

وكان حضور الرئيس الأوكراني إلى مؤتمر ميونخ مثار تشكيك خلال اليومين الماضيين، حيث تثير الرحلة إلى ألمانيا مخاوف بسبب مزاعم بوجود تهديدات.

ومساء الجمعة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرار غزو أوكرانيا.

وأضاف في كلمة له، أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون للدفاع عن أوكرانيا، محذّرًا من أنّ استمرار روسيا في تحركاتها قد يتسبب في تداعيات خطيرة.

وأشار إلى أنه على روسيا أن تختار بين الدبلوماسية والحرب، معتبرًا أن موسكو تعمل على فبركة مبررات واهية لتبرير الحرب على أوكرانيا.

ونوه بأنّ الدبلوماسية دائما هي من الاحتمالات لكن بوتين اتخذ قرار الحرب، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنطون بلينكن سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الخميس في أوروبا لبحث أزمة أوكرانيا.

ورأى بايدن، أن مغادرة رئيس أوكرانيا لبلاده الآن قد لا تكون قرارًا صائبًا.