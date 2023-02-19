 ماكرون يتعهد للرئيس الأوكراني بتعزيز وتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماكرون يتعهد للرئيس الأوكراني بتعزيز وتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا

باريس - أ ش أ
نشر في: الأحد 19 فبراير 2023 - 11:36 م | آخر تحديث: الأحد 19 فبراير 2023 - 11:36 م
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتعزيز وتسريع وتيرة الدعم العسكري لأوكرانيا، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد.

جاءت تصريحات ماكرون خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني، تناول الجولة الأوروبية الأخيرة التي قام بها زيلينسكي، والالتزامات التي قطعها الدول الأوروبية وأعضاء حلف شمال الاطلسي خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الجمعة الماضي.

وأشار الزعيمان خلال مباحثاتهما إلى ما أكده الشركاء الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي، في مؤتمر ميونخ للأمن، على ضرورة تعزيز وتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا والشعب الأوكراني، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه).

كما أكد الرئيس الفرنسي التزامه بخطة السلام المكونة من 10 نقاط والتي اقترحها الرئيس زيلينسكي وأكد له أنه سيدعم هذه المبادرة على الساحة الدولية خلال المحافل الدبلوماسية المقبلة، وفقا للإليزيه.

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