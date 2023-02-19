وكالة إيرانية تنفي سقوط قتلى في الضربة الإسرائيلية بسوريا

نفت وكالة الأنباء الإيرانية، صحة الأنباء المتداولة بشأن وقوع ضحايا إيرانيين في الغارات التي استهدفت أمس كفر سوسة في دمشق، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وقتل 5 سوريين وأُصيب 15 أخرون جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف نقاطاً في دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه، قوله إنه «في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من خلال إطلاق رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين».

وأشار إلى أن «وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها»، قائلًا إن «العدوان أسفر عن حصيلة أولية للوفيات ارتفعت إلى خمسة شهداء، بينهم عسكري، فيما أُصيب 15 مدنياً بجروح، ومن بينهم حالات حرجة، فضلا عن تدمير عدد من منازل المدنيين، وأضرار مادية في عدد من أحياء دمشق ومحيطها».

كما أكد مصدر في قيادة شرطة دمشق على سقوط قتلى وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على العاصمة دمشق، وفقا لوكالة (سانا).

وقالت الوكالة الرسمية في خبر مقتضب إن «العدوان الإسرائيلي على أحياء سكنية في دمشق تسبب بوقوع قتلى وجرحى، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة في عدد من الأبنية السكنية».

وبدوره، ذكر التلفزيون الرسمي أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 15 آخرون، بعد منتصف ليل الأحد في هجوم صاروخي إسرائيلي على مبان سكنية في العاصمة دمشق.

وأشار التلفزيون الرسمي السوري، إلى أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع في دمشق، منها حي كفر سوسة السكني قرب مدرسة إيرانية.

وعادة ما تقصف إسرائيل مواقع عسكرية في سوريا بذريعة ضرب شحنات أسلحة إيرانية مخصصة لجماعة حزب الله اللبنانية، لكن هذه المرة استهدفت الضربة حيا راقيا في دمشق.

ولم يتضح ما إذا كان الصاروخ الذي سقط على المنطقة السكنية عن طريق الخطأ أم عن قصد.

وفي غضون ذلك، نشر أشخاص صوراً ومقاطع فيديو على الإنترنت تزعم أنها تظهر الأضرار التي لحقت بالمبنى السكني في منطقة كفرسوسة، وأظهرت النيران والدمار وكذلك رجال الإطفاء.

وقد أفادت وكالة في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق ناجمة عن اعتداء إسرائيلي، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تصدت لهذا العدوان.

ومن جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق ومقره لندن اليوم بمقتل 15 شخصا جراء القصف الإسرائيلي الثاني خلال 2023.

ويشار إلى أن إسرائيل تستهدف بشكل متكرر مواقع عسكرية سورية، خلال السنوات الماضية.

ويأتي الهجوم الجديد في الوقت الذي لا تزال سوريا تعاني من تبعات الزلازل المدمرة التي ضربت شمال البلاد يوم 6 فبراير الجاري، وأودت بحياة 1414 شخصا، بحسب الاحصائيات النهائية لوزارة الصحة السورية، حيث تقدم طائرات من دول مختلفة مساعدات إغاثة لضحايا الزلزال.