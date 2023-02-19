وزيرا التنمية المحلية والتعليم يتفقدان مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور

وزير التربية والتعليم يوجه بفتح منافذ بيع منتجات المدارس الفنية على مستوى الجمهورية للمواطنين

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور التي بلغت تكلفتها الإجمالية 15 مليون جنيه، ومقامة على مساحة 835 مترا، وتتكون من ملحقين تعليمي وسكني تخدم 121 طالبا وطالبة "64 بنين و57 بنات" بواقع 6 برياض الأطفال و64 بالمرحلة الابتدائية، و26 بالمرحلة الإعدادية، و25 بالمرحلة الثانوية.

وخلال الجولة، أكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذوي الهمم والقدرات الخاصة، والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامهم وإدماجهم في المجتمع بما يضمن لهم الرعاية الصحية وحقهم في التعليم والعمل والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني باعتبارهم شريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدولة لا تألوا جهدًا في تقديم الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم في مختلف المجالات في ظل متابعة مستمرة من القيادة السياسية، وخاصًة في العملية التعليمية لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع ودعم برامج ذوي الهمم الخاصة رِيَاضيًا وأكاديميًا وثقافيًا، وإتاحة فرص تعليم ملائمة لهم.

كما تفقد الدكتور رضا حجازي واللواء هشام آمنة، فصول الصف الثالث الثانوي، واستمعا لقراءة الطلاب أثناء حصة اللغة العربية بطريقة "برايل".

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير سبل الدعم لذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بصفة خاصة وذوي الهمم بصفة عامة؛ لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع، مضيفا أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير المناهج للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بما يتلاءم مع ظروفهم وتصميم البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الجوانب الأدائية للطلبة وإظهار مواهبهم وقدراتهم.

من جانبها، قالت الدكتورة نهال بلبع، إن مدرسة النور للمكفوفين تعد أول مدرسة تعتني بالأطفال ذوي الاعاقة البصرية كتتويج لتضافر جهود المحافظة للنهوض بالعملية التعليمية وإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للحصول على خدمة تعليمية متميزة، كما أنه تم خلال الفترة الماضية تركيب نظام وسيستم مراقبة ومتابعة طبقا لأحدث المواصفات والتقنيات الفنية بالمدرسة لتحقيق الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب، وكذلك زراعة الحديقة وتشجير المدرسة بالأشجار المثمرة.

كما شاهد الوزيران العروض الفنية والرسومات لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وعرضًا رياضيًا لنشاط الكارتيه.

وعقب ذلك توجه الوزيران إلى مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية العسكرية، حيث افتتحا معرض منتجات مدارس التعليم الفني، والذي يضم منتجات المدارس الثانوية الزراعية ومنها منتجات قسم الصناعات الغذائية من الإنتاج الحيواني، الطيور، وإنتاج الأسماك، والألبان، كما شاهدا المنتجات الزراعية والتي تضم الخضروات والفاكهة، ومنتجات صناعة الأثاث، والملابس الجاهزة، وقسم الزخرفة، والإعلان، والتنسيق، وصناعة فوانيس رمضان الخشبية، وصناعة الحلويات، حيث أشاد الوزيران بمنتجات هذه المدارس ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لمحاربة الغلاء.

ووجه الدكتور رضا حجازي بفتح منافذ بيع منتجات المدارس الفنية على مستوى الجمهورية للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للتخفيف عن كاهل المواطن وتقديم المنتجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضة.

وتفقد اللواء هشام آمنة والدكتور رضا حجازي مخازن شركة كازيون بالمنطقة اللوجيستية على الطريق الزراعي بدمنهور، وهي مخازن السلع الغذائية الأساسية لسلسلة كازيون، إحدى السلاسل التجارية بالمحافظة، حيث تفقدا الوزيران مخازن الجملة التي تضم مختلف السلع الغذائية، والتي تخدم 15 فرعا منتشرا بمراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن توفير السلع لـ6 محافظات مجاورة.

حضر الجولة عددا من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.