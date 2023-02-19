سامسونوفا تصعد للدور الثاني ببطولة دبي للتنس

تأهلت الروسية لودميلا سامسونوفا للدور الثاني ببطولة دبي للتنس عقب فوزها على الإسبانية باولا بادوسا اليوم الأحد في الدور الأول من البطولة، فيما عبرت التشيكية بيترا كفيتوفا للدور الثاني عقب فوزها على الإيطالية مارتينا تريفيسان.

وفازت كفيتوفا، الحائزة على بطولة ويمبلدون مرتين والمصنفة الـ12 في البطولة، على تريفيسان بنتيجة 6 / 2 و6 / 1.

و فازت سامسونوفا المصنفة 15 على العالم على بادوسا 6 / 7 (3 / 7) و7 / 6 (7 / 5) و6 / 4، لتضرب موعدا مع الصينية شينج كينوين، التي تغلبت على مواطنتها شانج شواي.

واحتاجت سامسونوفا لثلاث ساعات و22 دقيقة، في أطول مباراة في الموسم الحالي من جولة الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، في مباراة مثيرة بالدور الأول بين لاعبتين من المصنفات العشرين الأوائل.

وتأهلت التشيكية باربورا كرجتشيكوفا، الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة 2021، لدور الـ32 بتغلبها على الرومانية ايرينا كاميليا باجو 6/ 4 و6 / 2.

وفازت الامريكية مايسون كيز على الإيطالية جاسمين باوليني 6 / 1 و6 / 1، ولكن الأمريكية صوفيا كينين، الفائزة ببطولة استراليا المفتوحة في 2020، لم تتمكن من العبور.

وخسرت كينين أمام التشيكية ماري بوزكوفا 1 / 6 و1 / 6، بينما فازت الأمريكية أماندا أنيسيموفا على الروسية فيرا زفوناريفا 6 / 3 و6 / 2.

وتغلبت البلغارية فيكتوريا توموفا على الإستونية كايا كانيبي 6 / 3و 6 / 1، التي تلتقي الأمريكية جيسيكا بيجولا ، المصنفة الثانية في البطولة، في الدور الثاني.