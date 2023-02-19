بيونج يانج: أطلقنا صاروخا باليستيا عابرا للقارات

أجرت كوريا الشمالية اختبارا على صاروخ باليستي عابر للقارات، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن بيونج يانج أجرت تجربة إطلاق لصاروخ من طراز "هواسونج -15"، وهو نوع من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، من مطار بيونج يانج بعد ظهر يوم السبت، فيما وصف بأنه "تدريب مفاجئ لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات".

وتابعت الوكالة أن الصاروخ حلق لمسافة 989 كيلومترا واستغرقت رحلته أكثر من ساعة بقليل "قبل أن يصيب بدقة المنطقة المحددة مسبقا في المياه المفتوحة لبحر كوريا الشرقي".

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء اختبارات على الصواريخ الباليستية من أي مدى ، والتي- بناء على تصميمها- يمكن أيضا تزويدها برأس حربي نووي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية يوم السبت إنها رصدت إطلاق ما يشتبه أنه صاروخ باليستي بعيد المدى من منطقة سونان في بيونج يانج في الساعة 5:22 مساء يوم السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل في ذلك الوقت.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن إطلاق يوم السبت كان "دليلا حقيقيا" على جهود "القوة النووية الاستراتيجية لكوريا الشمالية" لتحويل قدرتها على الهجوم المضاد النووي الفتاك ضد القوات المعادية إلى هجوم لا يمكن مقاومته بالإضافة إلى إثبات ودليل واضح على الموثوقية المؤكدة لقوة الردع النووي المادي القوي لدينا".

وهددت كوريا الشمالية يوم الجمعة بعمل عسكري "غير مسبوق" بشأن اعتزام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إجراء مناورات عسكرية مشتركة في آذار/مارس المقبل.

يشار إلى أن الوضع حاليا في شبه الجزيرة الكورية شديد التوتر. وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا سلسلة من التجارب الصاروخية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويخشى مراقبون من أن تكون بيونج يانج على وشك إجراء أول تجربة نووية منذ سنوات.