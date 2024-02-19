محمد فؤاد: كل المصريين يعشقون السعودية وأهلها وترابها

أجرى برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «mbc مصر»، مجموعة من اللقاءات مع الفنانين على هامش مشاركتهم في حفل أولى الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس الأحد.

وقال الفنان صلاح عبدالله، إن هذه البداية «مبشرة بالخير»، معربًا عن أمنياته في أن تدوم ويستمر عقد الليالي السعودية في القاهرة، والمصرية في الرياض.

وأكد متانة العلاقة بين الشعبين المصري والسعودي، مضيفًا: «البلدين طول عمرهم حبايب وأخوات ومهما حاول المغرضون والحاقدون هيفشلوا».

من جانبها، أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بالعلاقة بين القاهرة والرياض، قائلة: «سعيدة بالأخوة وإحساسنا بالفن والجمال ودعم السعودية للفن في مصر، وأشكرهم من كل قلبي».

ووصف الفنان محمد فؤاد، الليلة بأنها «رائعة وطبيعية ومنطقية جدا»، معقبًا: «كل المصريين يعشقون السعودية وأهلها وترابها ده الطبيعي والمنطقي.. أي شيء مغاير غير منطقي وغير طبيعي ولابد أن يستوي».

وأشارت الفنانة هنادي مهنا، إلى سعادتها بتجمع الفنانين داخل دار الأوبرا لحضور الحفل الذي وصفته بـ«الرائع»، متوجهة بالشكر إلى رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على هذه المبادرة.

وعبّر المخرج رامي إمام، عن سعادته بالدعوة الكريمة التي وجهت له لحضور الحفل، خاصة أنه يضم مجموعة من نجوم مصر والعالم العربي.

واستضافت دار الأوبرا المصرية مساء أمس الأحد، الليلة الأولى من الليالي السعودية المصرية بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالسعودية؛ أحياها كل من الفنانين: محمد منير، ماجد المهندس، وشيرين عبد الوهاب.

وأقيم الحفل تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.