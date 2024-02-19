وصول مساعدات من قطر والإمارات إلى مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزة

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، خلال الساعات الماضية، طائرتين من دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر تحملان كميات من المساعدات لصالح قطاع غزة.

وأكد مصدر بشمال سيناء، تفريغ شحنة الطائرتين من المساعدات الطبية والغذائية والتجهيزات ونقلهما إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش؛ تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري في شمال سيناء بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

وبلغ إجمالي الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 600 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 490 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 110 طائرات حملت وفودًا مختلفة.