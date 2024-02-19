 الحكومة النمساوية تبرم أكبر صفقة تسلح للقوات المسلحة منذ 20 عاما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة النمساوية تبرم أكبر صفقة تسلح للقوات المسلحة منذ 20 عاما

فيينا (د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 6:28 م | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 6:28 م

تواصل القوات المسلحة النمساوية إعادة التسلح حيث أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانر في فيينا اليوم الاثنين أن الجيش النمساوي سيشتري 225 مركبة مصفحة بعجلات من طراز(باندر إيفولوشن) بقيمة تقارب 8ر1 مليار يورو(9ر1 مليار دولار).

وأضاف المستشار: "علينا أن نعمل على ضمان بقاء الحياد محصنا على نحو ذي مصداقية".
تجدر الإشارة إلى أن النمسا، التي ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، عادت لتعزز قواتها المسلحة بقدر كبير منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتأكيدا للتأثير الاقتصادي لهذه الطلبية، أوضح نيهامر أن أكثر من 200 شركة نمساوية تشارك في إنتاج المدرعة ذات العجلات.

وبحسب تصريحات الجيش النمساوي، توفر مركبة(بأندر إيفولوشن) الحماية للجنود داخلها من الشظايا ونيران الأسلحة الفردية أو الألغام، وتتميز بالقدرة على الحركة والسرعة العالية،و يتم استخدامها من جانب وحدات المشاة.

ويمتلك الجيش النمساوي في الوقت الراهن 100 مركبة فقط من هذه الناقلات المدرعة للجنود.

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