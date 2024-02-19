 اختبار وابتلاء للمؤمنين.. الشيخ ربيع جمعة يتحدث عن تحويل القبلة في واحد من الناس - بوابة الشروق
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اختبار وابتلاء للمؤمنين.. الشيخ ربيع جمعة يتحدث عن تحويل القبلة في واحد من الناس

حاتم جمال الدين
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 11:59 م | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 11:59 م

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، الشيخ ربيع جمعة، في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، احتفالا بمناسبة ليلة النصف من شعبان، كما استضاف المنشد الدينى محمد السوهاجي، والذي قام بإنشاد العديد من الابتهالات الدينية.

وقال الشيخ ربيع جمعة عن تحويل القبلة، إن الصحابة كانوا يصلون في البداية وقبلتهم بيت المقدس، وظل المؤمنون يصلون باتجاه بيت المقدس لمدة 17 شهرا ، وكان رسول الله "ص" يتمنى أن يتم تحويل القبلة وأن تكون باتجاه المسجد الحرام، وذلك لأن اليهود كانوا يشيعون ويقولون ما بال محمد يستقبل قبلتنا ويخالف شريعتنا، وكان رسول الله "ص" دائم التضرع إلى الله أن يقبل منه وأن يتم تحويل القبلة، واستجاب الله ونزل قوله تعالي "قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا".

وتابع أن تحويل القبلة هو اختبار وابتلاء للمؤمنين في ذلك الوقت وقد حدثت العديد من الاختبارات للمؤمنين ومنها رحلة الإسراء والمعراج ثم الهجرة وأعقبها تحويل القبلة والمؤمنين الذين لديهم إيمان راسخ وقلوب مطمئنة كانت تقول سمعنا وأطعنا، وأيضًا في شهر شعبان يتجسد أهمية الدعاء وفضل الدعاء وإجابته في هذا الشهر المبارك.


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