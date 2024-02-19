إطلاق الصندوق السعودي للأفلام الأول من نوعه في المنطقة

أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" عن إطلاق "الصندوق السعودي للأفلام" برأس مال يبلغ 375 مليون ريال وباستثمار من الصندوق الثقافي بنسبة 40% من ميزانية الصندوق(الدولار يساوي 75ر3ريال).

ويعد "الصندوق السعودي للأفلام" خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الإنتاجات المحلية ذات المستوى العالمي ويمثل أول مبادرة استثمارية للصندوق الثقافي، وبالشراكة مع "ميفك كابيتال" لإدارة الصندوق و"رؤى ميديا فنتشرز" الشريك الفني وترتكز الشراكة على تعزيز التعاون الدولي مع كبرى الاستديوهات العالمية، وتقديم محتوى يعكس الثقافة السعودية وقيمتها، بحسب صحيفة "عكاظ" اليوم الاثنين.

كما يأتي إطلاق الصندوق السعودي للأفلام امتدادا للاتفاقية من حيث المبدأ التي وقعها الصندوق الثقافي مع "ميفك كابيتال" و"رؤى ميديا فنتشرز" في مهرجان كان السينمائي الدولي الماضي، وتفعيلا للاستثمار في القطاع ضمن برنامج تمويل قطاع الأفلام، الذي أطلقه الصندوق الثقافي في عام 2023، وهو إحدى مبادرات برنامج المحتوى الرقمي-اقنايت؛ الذي يهدف إلى تعزيز المحتوى الرقمي في المملكة.