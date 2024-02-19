رئيس وزراء الهند يقول إنه يسعى لكسب ثقة الناخبين لتفويض أقوى ولمصلحة البلاد

طلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد من كوادر حزب بهاراتيا جاناتا العمل بقوة وثقة متجددة خلال الأيام الـ 100 المقبلة للوصول إلى ناخبين جدد وكسب ثقتهم لضمان عودة الحزب إلى السلطة من خلال من خلال تفويض أقوى في انتخابات مجلس الشعب الهندي (لوك سابها) بتفويض أقوى.

وفي كلمته أمام المؤتمر الوطني لحزب بهاراتيا جاناتا ، قال مودي إنه "سيتعين على الأمة الآن أن تحلم أحلاما كبيرة وأن تتخذ قرارات كبيرة لجعل الهند دولة متقدمة بحلول عام 2047"، وفقا لوكالة برس تراست أوف إنديا.

وقال: "السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة .. الضرورة الأولى هي ضمان عودة حزب بهاراتيا جاناتا إلى السلطة بأعداد كبيرة".

وحضر المؤتمر الذي استمر يومين لحزب بهاراتيا جاناتا ما يقرب من 10 آلاف عضو من الحزب من جميع أنحاء البلاد.

وفي خطابه الذي استمر 65 دقيقة في بهارات ماندابام، انتقد مودي المعارضة، وخاصة حزب المؤتمر، قائلا إنها تفتقر إلى الشجاعة لمواجهة حزب بهاراتيا جاناتا أيديولوجيا أو على أساس المبادئ.