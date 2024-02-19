فون دير لاين تسعى إلى الترشح لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لأعضاء حزبها المحافظ في ألمانيا، إنها تسعى إلى الترشح لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية، حسبما ذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأصبحت فون دير لاين أول سيدة تتولى قيادة السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي عندما تم انتخابها لهذا المنصب في عام 2019، وهو المنصب الذي يجعلها مسئولة عن نحو 32 ألف موظف في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الكثير من الأمور المدرجة على جدول الأعمال السياسي للتكتل.

وقالت فون دير لاين، البالغة من العمر 65 عاما، لزملائها الألمان من حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، اليوم الاثنين، إنها تتطلع إلى الحملة المشتركة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو المقبل.

ومن المتوقع صدور إعلان عام في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وبصفتها رئيسة للمفوضية الأوروبية، فإن فون دير لاين غالبا ما تمثل التكتل في جميع القمم الدولية الكبرى تقريبا مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين.

وصنفت مجلة "فوربس" الأمريكية مؤخرا فون دير لاين كـ"أقوى امرأة في العالم".

وقبل أن تشغل فون دير لاين منصب رئيسة المفوضية الأوروبية، كانت قد تقلدت عددا من المناصب الوزارية في عهد المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بما في ذلك منصب وزيرة شئون الأسرة، ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، ووزيرة الدفاع.

وفي بروكسل، تنتمي فون دير لاين لـ"حزب الشعب الأوروبي" المنتمي إلى يمين الوسط.

وولدت فون دير لاين ونشأت في بروكسل.