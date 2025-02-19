تقارير: الهلال السعودي يضع محمد عبدالمنعم ضمن خططه

أفاد تقرير إعلامي، باهتمام نادي الهلال السعودي، بضم اللاعب محمد عبدالمنعم قلب دفاع نيس الفرنسي والأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال تقرير أذيع عبر برنامج «كورة كل يوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» إن الهلال السعودي يغازل اللاعب عبدالمنعم، لضمه، تمهيدا لمشاركة اللاعب مع «زعيم آسيا» في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأشار التقرير، إلى أن عبدالمنعم يضع في اعتباره وأولوياته، أنه إذا ما أراد المشاركة في مونديال الأندية القادم الذي يلعب في أمريكا، فإنه يفضل المشاركة رفقة المارد الأحمر.

ويشارك الهلال في مجموعة تضم ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

وظهر عبدالمنعم خلال لقاءات الموسم الجاري رفقة نيس، منذ انضمامه للفريق الفرنسي في الصيف الماضي، بـ 15 مباراة بكافة البطولات «1148 دقيقة» ولم يسجل ولم يصنع.