مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد للرئيس اللبناني التزام بلاده بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار 

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز للرئيس اللبناني العماد جوزف عون، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، متابعة الإدارة الأمريكية للتطورات في جنوب لبنان والتزام بلاده تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار.

وأكد والتز للرئيس عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية "متابعة الإدارة الأمريكية للتطورات في الجنوب، بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية واستمرار احتلالها لعدد من النقاط الحدودية".

كما أكّد "أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار وحل المسائل العالقة دبلوماسياً"، مشيداً "بالدور الذي لعبه الجيش اللبناني في الانتشار في المواقع التي أخلاها الإسرائيليون".

وشدد والتز على" أهمية الشراكة اللبنانية-الأمريكية وضرورة تعزيزها في جميع المجالات".

من جهته، قال الرئيس اللبناني "من الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية واستكمال تنفيذ اتفاق 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701".

وشدد الرئيس عون على "ضرورة الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل".

وكان الجيش اللبناني، استكمل انتشاره أمس الثلاثاء في بلدات القطاعين الشرقي والأوسط في جنوب لبنان، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، وبقي الجيش الإسرائيلي في خمس نقاط رئيسية على طول الحدود في جنوب لبنان.

يذكر أنه كان تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير الحالي. ولم تلتزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.