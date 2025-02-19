 انسحاب شاندونج تايشان من دوري أبطال آسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انسحاب شاندونج تايشان من دوري أبطال آسيا

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 1:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 1:45 م

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد فيه اعتبار نادي شاندونج تايشان الصيني منسحبا من دوري أبطال آسيا للنخبة دون إبداء أسباب.

وانسحب فريق شاندونج تايشان الصيني من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة قبل ساعات فقط من مباراته الأخيرة بمرحلة الدوري أمام أولسان في كوريا الجنوبية، الأربعاء.

وأوضح البيان ما يلي:

"بحسب المادة 5-2 من تعليمات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، فقد أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبار نادي شاندونج تايشان الصيني منسحباً من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تأكيد النادي عدم نيته الحضور لخوض المباراة أمام أولسان الكوري، والمقررة يوم الأربعاء 19 فبراير 2025".

"سوف يتم إحالة الأمر إلى لجان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل اتخاذ القرار المناسب".


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