التنمية المحلية تبحث التعاون مع البنك الأوروبي لتطوير جراجات النقل العام بالطاقة الشمسية

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سبل التعاون في تطوير جراجات هيئة النقل العام لتعمل بالطاقة الشمسية، وتحويل بعض الأتوبيسات للعمل بالكهرباء، إضافة إلى إعداد البنية التحتية اللازمة لهذا التحول.

تفاصيل الاجتماع

عُقد الاجتماع، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور:

سو باريت، رئيسة البنية التحتية بالبنك.

هيثم عيسى، المدير الإقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك.

الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية.

السفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي.

الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية.

المهندسة زيزي كامل، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم.

الدكتور عبده محمدين، مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر.



تصريحات وزيرة التنمية المحلية

أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تهتم بتطبيق نموذج لتحويل أحد جراجات النقل العام بالمحافظات إلى العمل بالطاقة الشمسية، مع وضع منظومة متكاملة للإدارة والصيانة والتشغيل، في إطار اهتمام البنك الأوروبي بدعم مشروعات النقل الحضري الصديق للبيئة.

كما شددت على متابعتها المستمرة لمستجدات مشروع تطوير مصرف كيتشنر، نظرًا لأهميته في تحسين البنية التحتية لإدارة المخلفات، وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية وفق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

اهتمامات البنك الأوروبي

استعرض وفد البنك الأوروبي مجالات المشروعات التي يعمل عليها، خاصة في النقل الحضري، حماية الشواطئ، وإدارة المخلفات الصلبة، مع التأكيد على دعم المحافظات المصرية في هذه المجالات.

نتائج الاجتماع

تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والبنك الأوروبي خلال الفترة المقبلة، للبدء في تنفيذ المشروعات التي تم مناقشتها، مع توفير استشاريين متخصصين من البنك لدعم تنفيذ تلك المشروعات.