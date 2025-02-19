شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في معارض أهلا رمضان بمختلف المحافظات

قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز حريص على مشاركة عملائه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في مختلف المعارض المتنوعة بجميع المحافظات؛ للمساهمة في تلبية احتياجات الجمهور من سلع ومستلزمات استهلاكية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وتعزيز الإنتاجية وتحسين قدرتهم على النمو والتطوير، بحسب بيان اليوم.

ومساهمة من جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ توجيهات الدولة بتوفير المستلزمات الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة خلال شهر رمضان وتأكيدا على مشاركة قطاع المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية، أوضح رحمي، أن الجهاز يشارك بعشرات من عملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة العاملة في المجالات الغذائية في معرض "أهلا رمضان" الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، ولفيف من الوزراء، والذي تنظمه وزارة التموين والغرفة التجارية خلال الفترة من 16 وحتى 26 فبراير بالمبنى الدائم للجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، حيث تم تخصيص جناح كبير لشباب الجهاز لعرض منتجاتهم الغذائية المتميزة.

وأضاف أن أصحاب المشروعات الصغيرة من عملاء الجهاز يشاركون في سلسلة معارض "أهلا رمضان" بمختلف المحافظات، بالتنسيق والتعاون مع المحافظات والجهات المعنية حيث يشارك في معارض "أهلا رمضان" بـ6 محافظات وهي الشرقية والإسماعيلية والفيوم وبني سويف وسوهاج والمنيا، ويعرض عملاء جهاز تنمية المشروعات العديد من السلع والمنتجات المتميزة ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة.

جدير بالذكر أنه تقرر إقامة معرض الشرقية بميدان المبرة في مدينة الزقازيق خلال الفترة من 16 فبراير حتى نهاية شهر رمضان، بينما تقرر إقامة معرض الإسماعيلية بمركز شباب الشيخ زايد خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 20 مارس.

وتقرر إقامة معرض الفيوم بجوار نادي المعلمين خلال الفترة من 10 فبراير وحتى 25 فبراير.

كما تقرر إقامة معرض بني سويف بميدان المديرية خلال الفترة من 13 فبراير وحتى 15 أبريل ومعرض سوهاج بميدان الثقافة من 15 فبراير وحتى 27 فبراير ومحافظة المنيا بمركز التشييد والبناء بكورنيش النيل في الفترة من 17 فبراير وحتى 28 فبراير، على أن تفتح معارض أهلا رمضان بهذه المحافظات أبوابها للجمهور يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء.