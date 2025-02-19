بولندا: لا نخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

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قال نائب وزير الدفاع البولندي سيزاري تومشيك، الأربعاء، إن بلاده ليس لديها خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأضاف في تصريح لإذاعة محلية، أن بلاده ترغب بالمشاركة في قضايا مثل الدعم "اللوجستي والتدريب".

وأشار إلى أن 95 بالمئة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا "تمر عبر بولندا"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وجاءت تصريحات تومشيك، عقب لقاء المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوج، مع الرئيس البولندي أندريه دودا، في العاصمة وارسو، الثلاثاء.

وفي وقت تتزايد فيه المفاوضات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا، تؤكد الدول الأوروبية أن "السلام في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه بدون أوروبا".

جدير بالذكر أن العاصمة السعودية الرياض، استضافت الثلاثاء محادثات ثنائية روسية أمريكية، تناولت العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.