ترامب يحذر زيلينسكي: تحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى لك بلد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الأفضل" للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يتحرك بسرعة، فيما يخص التوصل لعملية سلام مع روسية.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي: «ديكتاتور بلا انتخابات.. من الأفضل لزيلينسكي أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد»، وفق وكالة رويترز.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وكييف على خلفية تقارب الولايات المتحدة مؤخرا مع روسيا.

وكان ترامب قد ذكّر مجددا أمس خلال مؤتمر صحفي، بتراجع شعبية الرئيس الأوكراني، وأشار إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، وهو مطلب طالبت به موسكو أكثر من مرة أيضا.

وتصر روسيا على أن ولاية زيلينسكي انتهت في مايو، وبالتالي يجب على كييف إجراء انتخابات، علما أن آخر انتخابات رئاسية أجريت عام 2019.