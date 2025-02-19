جامعة بني سويف التكنولوجية تشارك في فعاليات الملتقى الدولي الرابع للتعليم الفني التكنولوجي

شارك الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، على رأس وفد من الجامعة، في فعاليات الملتقى الدولي الرابع للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني وسوق العمل "إديوتك إيجيبت 2025"، والذي يستمر على مدار يومين، تحت شعار "اصنع مستقبلك"، برعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يأتي ذلك بحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسئولين والخبراء المحليين والدوليين، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، حيث يأتي الملتقى في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشري.

وتشتمل محاور الملتقى، على عرض دراسات حول استكشاف فرص انتقال العمالة واحتياجات سوق العمل الدولي لخريجي التعليم الفني ومجالاته، بجانب عرض الجديد في بناء نظم الجودة الداخلية بمؤسسات التعليم الفني، بالإضافة إلى البنية المؤسسية والتشريعات المحفزة لرجال الأعمال المصريين وغير المصريين للاستثمار في هذا التعليم، والعمل على الربط بين التعليم الفني والتدريب المهني وتنمية مهارات ريادة الأعمال، من خلال الأعمال وحاضنات الأعمال والنقابات، كما يناقش فرص الالتحاق بالتعليم التكنولوجي والتوافق والتنسيق بين التعليم الفني قبل الجامعي والجامعات التكنولوجيا الجديدة، والتي توسعت الدولة في إنشائها والاطلاع على التجارب الدولية والعربية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأكد الدكتور جان هنري، أن مشاركة جامعة بني سويف التكنولوجية سنويًا في "اديوتك" يؤكد حرصها على إظهار مواكبتها لأحدث النظم والبرامج التعليمية التي تتفق مع المعايير العالمية في مختلف التخصصات، حيث يعتبر الملتقى من أهم الأحداث في مجال التعليم والتدريب، فهو يجمع العديد من الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى كبرى المؤسسات الصناعية ومقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية، والطلاب، والمهتمين بمجال التعليم والتدريب، لتبادل الخبرات والمعرفة، واستكشاف أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال، مما يسهم في تعزيز جودة التعليم، وتطوير قطاع التعليم التقني والتكنولوجي على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضح الدكتور جان، أن جناح جامعة بني سويف التكنولوجية، يقدم فيلمًا تعريفيًا عن الجامعة، بالإضافة إلى عرض بعض التجارب الشخصية للطلاب والمتعلقة بالدراسة داخل الجامعة، وتعريف الحضور بالبرامج الدراسية، نظام الدراسة بالجامعة، أنشطة الجامعة، التدريبات العملية، اتفاقيات التعاون، وغيرها، فضلًا عن الرد على استفسارات وأسئلة الطلاب المشاركين والحضور.

ويشهد الملتقى، بالتوازي، تنظيم معرض يضم نماذج من النجاحات والتجارب الإيجابية لمؤسسات التعليم الفني، وكذلك عرض تجارب الجامعات التكنولوجية واستعراض برامجها وفرص الالتحاق بها وآفاق وخطط تطويرها والتوسع فيها.

ويحظى الملتقى برعاية عدد من الوزارات، من بينها التعليم العالي والبحث العلمي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل، الإنتاج الحربي، إلى جانب المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، كما يشهد مشاركة نخبة من رؤساء الجامعات التكنولوجية والخبراء الدوليين من أوروبا والدول العربية، بهدف تبادل الرؤى حول تطوير التعليم الفني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة.