محافظ طولكرم: الكتَّاب سيوثقون حجم مآسي النازحين جراء العدوان الإسرائيلي

قال محافظ طولكرم عبدالله كميل، إن الفلسطينين يعانون من جريمة متواصلة ومتصاعدة مستمرة في كل مكان من قبل جيش الاحتلال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر جديدة» عبر شاشة «etc»، مساء الأربعاء، أن تركيز العدوان ينصب حاليًّا على مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين، مؤكدا أن هناك تصاعدًا كبيرًا في الحالة الصعبة للمواطنين.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات تدمير وتجريف وهدم منازل وسط عمليات نزوح بما في ذلك في مخيم طولكرم، مؤكدا أن من يدفع ثمن هذه الجرائم هم الفلسطينيون العزّل بما في ذلك الأطفال والنساء.

وأفاد بأن هناك مأساة حقيقية يواجهها النازحون من المحافظة، مؤكدا أن الكتَّاب سيوثقون حجم المآسي التي يعاني منها هؤلاء النازحون جراء العدوان الإسرائيلي.

ولفت إلى أنّهم يوجهون نداءات متواصلة للمجتمع الدولي والمؤسسات المعنية إلا أن إسرائيل تصر على أن تكون دائمًا دولة منفتلة وخارج إطار القانون.

وأكد أن إسرائيل لا تؤمن على الإطلاق بالقانون الدولي، وما تؤمن تفعله بعيدًا عن أي قوانين، بما في ذلك القانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ شهر عدوانه على مناطق شمال الضفة الغربية، وقد أسفر عن استشهاد 56 فلسطينيا وإصابة آخرين حتى صباح الأربعاء، بجانب هدم وتدمير عشرات المنازل.