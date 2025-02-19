الخارجية الروسية: محادثات الرياض كانت بداية لحل المشاكل التي خلقتها إدارة بايدن

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن المحادثات الروسية - الأمريكية التي جرت في الرياض، هي بداية العمل على حل المشاكل العالمية التي خلقتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك" "هذه ليست مجرد اتصالات، وليست مجرد بداية للمفاوضات، وإنما بداية لعمل دؤوب، ليس فقط من أجل إعادة العلاقات الثنائية، بل من أجل حل المشاكل العالمية التي خلقتها الإدارة الأمريكية السابقة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وجرت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

وقال لافروف أمس إن المحادثات سادتها أجواء إيجابية.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع القناة الأولى الروسية، أنه قد تم "الاتفاق على تشكيل مجموعتين (للمفاوضات بشأن أوكرانيا)، من كلا الجانبين، بعد تقديم تقرير عن مباحثات اليوم إلى الرئيسين".

وكان لافروف صرح للصحفيين عقب انتهاء محادثاته مع الوفد الأمريكي:"نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة المملكة العربية السعودية، لإتاحة الفرصة لعقد لقاء بين ممثلين عن روسيا وأمريكا".



