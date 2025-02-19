زيادة الرحلات بين بغداد وبيروت ونفاد الحجوزات قبل تشييع نصرالله

أفادت مصادر في قطاع النقل الأربعاء، بأن الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت تكاد تكون محجوزة بالكامل هذا الأسبوع، مع زيادة عدد الرحلات اليومية إلى العاصمة اللبنانية قبل أيام من تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله.

ويُشيّع حزب الله بعد ظهر الأحد المقبل، نصرالله في ضاحية بيروت الجنوبية، بعدما حالت الظروف الأمنية لأشهر دون إقامة المراسم، عقب اغتياله بضربة إسرائيلية في 27 سبتمبر الماضي.

ووفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس»، فإن من بين شركات الطيران التي تؤمن رحلات بين بغداد وبيروت، شركتي الخطوط الجوية العراقية وطيران الشرق الأوسط اللتان زادتا عدد رحلاتهما هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقي ميثم الصافي لوكالة «فرانس برس» إنه «استجابة لإقبال العراقيين، ستتم مضاعفة رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى بيروت من رحلة يوميا إلى رحلتين، اعتبارا من 20 فبراير».

ولفت إلى «زيادة في الزخم» مع اقتراب موعد التشييع.

وأشار مصدر في الشركة إلى أن «جميع مقاعد طائراتها المتوجهة من بغداد إلى بيروت محجوزة».

من جهته، قال مصدر في طيران الشرق الأوسط إن الشركة زادت كذلك عدد رحلاتها إلى بيروت بين 21 و25 فبراير.

ودعا الحزب مناصريه إلى «مشاركة واسعة» في المراسم الذي يَتوقع أن يحضرها مشاركون من عشرات الدول، ولا سيما من ممثلي ومناصري فصائل مسلحة موالية لإيران تشكّل جزءا من «محور المقاومة» الذي يضمّ حزب الله.

ورجّح مسئول عراقي في اتصال مع «فرانس برس»، أن يحضر مسئولون بينهم نواب المراسم في بيروت بصفتهم الشخصية.

ومنذ اغتيال نصرالله، خرجت مسيرات كثيرة في مختلف أنحاء العراق وأُقيمت له مراسم تشييع رمزية ومجالس عزاء وعُلّقت لافتات ضخمة في الشوارع تحمل صوره.

واستضاف العراق خلال الحرب آلاف اللبنانيين ورحّبت الحكومة العراقية ومؤسسات دينية شيعية وجمعيات خيرية والحشد الشعبي باللاجئين، وبذلت جهودا كبيرة لتسهيل إجراءات السفر والسكن لهم.

ويُتوقع أن يشارك الآلاف بعد ظهر الأحد، في مراسم تشييع رمزي لنصرالله في بغداد ومدينتَي كربلاء والنجف