 سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا يبحث مع وزير الخارجية الليبي التطورات الإقليمية الحالية - بوابة الشروق
الأربعاء 19 فبراير 2025 7:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا يبحث مع وزير الخارجية الليبي التطورات الإقليمية الحالية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 7:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 7:37 م

بحث القائم بأعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو التطورات الإقليمية الحالية وتأثيرها على ليبيا و أوروبا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المبعوث الأوروبي عقب اجتماع وصفه بالمثمر مع الباعور  اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس ناقشا خلاله كذلك المشاركات القادمة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة بين الجانبين، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال). 

وقال السفير في تغريدته "اطلعت الباعور على نتائج اجتماع البعثة الفنية للهجرة وإدارة الحدود في بروكسل الأسبوع الماضي مع ممثلين من طرابلس وبنغازي، واتفقنا على الحفاظ على وتيرة عالية من التنسيق بشأن هذه القضايا".


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