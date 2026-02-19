أعضاء بالشيوخ الأمريكي يزورون أوديسا الأوكرانية مع سعيهم لفرض عقوبات جديدة على روسيا

عاد وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء من رحلة إلى أوكرانيا، على أمل دفع الكونجرس لاتخاذ سلسلة من العقوبات التي تهدف إلى شل موسكو اقتصاديا والضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لتقديم تنازلات رئيسية في محادثات السلام.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مدينة أوديسا، ثالث أكبر مدينة في أوكرانيا من حيث عدد السكان وتعد ميناء اقتصاديا مهما على البحر الأسود والذي استهدفته روسيا بشكل خاص، منذ بدء الحرب قبل ما يقرب من أربعة أعوام. وقام بالرحلة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جين شاهين وكريس كونز وريتشارد بلومنثال وشيلدون وايتهاوس. وكان السيناتور الجمهوري توم تيليس يعتزم الانضمام إلى الوفد لكنه لم يتمكن من ذلك لأسباب شخصية.

وقال شاهين في اتصال هاتفي مع الصحفيين "أحد الأشياء التي سمعناها أينما توقفنا اليوم هو أن شعب أوكرانيا يريد اتفاق سلام، لكنه يريد اتفاق سلام يحفظ سيادته ويعترف بأهمية وحدة أراضي أوكرانيا".

وتأتي الزيارة والضغط على الكونجرس لفرض عقوبات على روسيا في لحظة حاسمة في الصراع. حيث اجتمعت وفود من الجانبين أيضا في سويسرا لمدة يومين لإجراء محادثات بوساطة أمريكية، لكن لا يبدو أن أيا من الجانبين مستعد للتراجع عن القضايا الرئيسية مثل الأراضي والضمانات الأمنية المستقبلية. ويأمل أعضاء مجلس الشيوخ أن تدفع العقوبات بوتين نحو التوصل إلى تسوية من أجل السلام، حيث حددت الولايات المتحدة موعدا نهائيا للتسوية في شهر يونيو.