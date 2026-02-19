سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد موسم 2025-2026 من الدوري الإنجليزي الممتاز تواجدًا بارزًا للاعبين المسلمين، بعدما بلغ عددهم 55 لاعبًا يمثلون أندية المسابقة المختلفة.

وبحسب تقرير نشره مجلس مسلمي هونغ كونغ، فإن قائمة اللاعبين شملت عناصر أساسية ولاعبين شباب شاركوا بالفعل مع الفرق الأولى، وهو ما يعكس اتساع قاعدة النجوم المسلمين في إنجلترا وتأثيرهم المتزايد داخل الملاعب وخارجها.

أبرز النجوم

يتصدر القائمة النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، إلى جانب مواطنه عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، بالإضافة إلى الفرنسي إبراهيما كوناتي، والغاني محمد قدوس، والإسباني أداما تراوري، والسنغالي إسماعيلا سار.

كما تضم القائمة لاعبين بارزين آخرين مثل بوباكار كامارا مع أستون فيلا، وويسلي فوفانا مع تشيلسي، ويوسف مزراوي بقميص مانشستر يونايتد.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

آرسنال: ويليام ساليبا.

أستون فيلا: بوباكار كامارا، أمادو أونانا.

بورنموث: أمين عدلي، إينيس أونال.

برينتفورد: دانجو واتارا، يونس إيمري كوناق.

برايتون: طارق لامبتي، فيردي كاديوغلو، ياسين العياري، يانكوبا مينتيه.

بيرنلي: حنبعل المجبري، زيكي أمدوني.

تشيلسي: ويسلي فوفانا، توسين أدارابيويو، تايريك جورج.

كريستال بالاس: ناويرو أحمادة، إسماعيلا سار، شيخ دوكوري.

إيفرتون: آدم أزنو، إدريسا غاي، إليمان نداي، ثيرنو باري.

فولهام: عيسى ديوب، أداما تراوري.

ليفربول:إبراهيما كوناتي، هوجو إيكيتيكي، محمد صلاح، كيران موريسون.

مانشستر سيتي: عبدالقادر خوسانوف، ريان آيت نوري، ريان شرقي، عمر مرموش

مانشستر يونايتد: ألتاي بايندير، نصير مزراوي، أماد ديالو، برايان مبيومو

نيوكاسل:ماليك ثياو، يوان ويسا.

نوتنجهام فورست:إبراهيم سانجاري.

سندرلاند: راينيلدو ماندافا، آرثر ماسواكو، حبيب ديارا، جرانيت تشاكا، عبدالله با، شمس الدين طالب

توتنهام: جيد سبينس، بابي ماتار سار، محمد قدوس، إيف بيسوما، راندال كولو مواني

وست هام: جان كلير توديبو، ماليك ديوف.

وولفرهامبتون: جان ريكـنر بيليجارد