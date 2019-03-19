سفن فرنسية وإسبانية تواصل احتواء تسرب نفطي في خليج بسكاي

استأنفت سفن فرنسية وإسبانية متخصصة عملها أمس الاثنين، لاحتواء تسرب نفطي نتج عن غرق سفينة شحن في خليج بسكاي قبل أسبوع، حسبما ذكرت السلطات البحرية في بريست.

وتحدثت السلطات المحلية في وقت متأخر من يوم الاثنين، عن أن منطقتين ما زالتا تحتويان على تسرب نفطي من السفينة "جراند أمريكا" المنكوبة، وكانت إحداهما بالقرب من السفينة الغارقة، والأخرى جنوب شرقها.

وكانت سفينة الشحن المحملة بـ 365 حاوية وأكثر من 2000 مركبة، متجهة من هامبورج في شمال ألمانيا إلى الدار البيضاء المغربية عندما اندلع حريق شديد على متنها، مما أجبر البحارة الـ 26 وراكب وحيد على ترك السفينة، وتم إنقاذهم بواسطة سفينة بحرية بريطانية.

وغرقت السفينة "جراند أمريكا" في 12 مارس على بعد نحو 300 كيلومتر قبالة الساحل الفرنسي.

وتسرب النفط من خزان وقود سفينة الشحن.

وأعاق سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج جهود احتواء التسرب النفطي.

ورغم التحسن النسبي للأحوال الجوية، لازال ارتفاع الأمواج يصل إلى الثلاثة أمتار.