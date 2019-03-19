قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري عن إنتاجية أعمال الحفر يوم الاثنين إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من سبع تشكيلات صخرية رئيسية في الولايات المتحدة 85 ألف برميل يوميا في أبريل نيسان إلى مستوى قياسي عند 8.59 مليون برميل يوميا.

وإذا صح ذلك، فسيكون أقل ارتفاع شهري منذ مايو أيار 2018 حينما تعزز الإنتاج بنحو 25 ألفا و900 برميل يوميا فقط.

ومن المتوقع أن يكون أكبر تغير شهري في الحوض البرمي بولايتي تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المنتظر أن يزيد الإنتاج 40 ألف برميل يوميا إلى 4.18 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان.

وتباطأ نمو الإنتاج في الحوض البرمي مع هبوط أسعار النفط في الربع الأخير من العام الماضي وقيام شركات نفط صخري عديدة بخفض الإنفاق تحت ضغط المستثمرين، الذين طالبوا بالتركيز على تنمية الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.

كانت إدارة معلومات الطاقة قالت الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ما زالت أكبر منتج للنفط في العالم، متفوقة على السعودية وروسيا، وإنها ستقود نمو إمدادات الخام العالمية على مدى السنوات الخمس القادمة، مضيفة أربعة ملايين برميل يوميا أخرى إلى إنتاجها المزدهر بالفعل.

ومن المتوقع أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي عند 79 مليار قدم مكعبة يوميا في أبريل نيسان. ويعني ذلك زيادة بنحو 0.9 مليار قدم مكعبة يوميا فوق توقعات مارس آذار وستكون الزيادة الشهرية الخامسة عشرة على التوالي.

كان الإنتاج 66.3 مليار قدم مكعبة يوميا في أبريل نيسان من العام الماضي.