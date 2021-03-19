الري: تشغيل محطة مياه السلسلة الجديدة بأسوان بعد 20 عاما من التعثر

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن الانتهاء من إنشاء وتشغيل محطة مياه "السلسلة الجديدة"، والتي تخدم زمام 35 ألف فدان بمحافظة أسوان، بعد تذليل المعوقات التي واجهت إنشاء المحطة، وذلك بعد أكثر من 20 سنة من التعثر.

وذكرت وزارة الري في بيان اليوم الجمعة أن ذلك يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة منذ سنوات طويلة للاستفادة من الاستثمارات التي أنفقت عليها.

وقال وزير الري إنه تم تصميم المحطة على أعلى المستويات التكنولوجية واستخدام المعدات الموفرة للطاقة، كما روعي عند إنشاء المحطة الجديدة إعادة تصميمها لاستيعاب الاحتياجات المائية للزمامات الجديدة.

وأضاف أنه تم خلال السنوات الخمس السابقة الانتهاء من إنشاء 9 محطات متعثرة لأكثر من 15 عاما تخدم زمام 579 ألف فدان، حيث تم إنشاء محطة "النصر 4" لخدمة زمام 170 ألف فدان ومحطه "الحارس الجديدة" لخدمة زمام 90 ألف فدان ومحطة جنوب سهل الحسينية لخدمة زمام 64 ألف فدان ومحطة بني حميل بسوهاج لخدمة زمام 90 ألف فدان ومحطة الكيلو 57 بتوشكى لخدمة زمام 32 ألف فدان ومحطة صرف زغلول لخدمة زمام 20 ألف فدان ومحطة ترعة النور لخدمة زمام 11 ألف فدان ومحطة محيط زغلول لخدمة زمام 12 ألف فدان ومحطة العياط الجديدة ببني سويف لخدمة زمام 90 ألف فدان.

ويأتى إنشاء هذه المحطات الجديدة ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لإحلال وتجديد وإنشاء 108 محطات خلال السنوات الـ15 القادمة للوفاء باحتياجات الرى واستيعاب الاحتياجات المائية للزمامات الجديدة وتنظيم عملية الصرف الزراعي بالمصارف الرئيسية.