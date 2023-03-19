الكرملين: روسيا لا تعترف بأي قرارات صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتعتبرها باطلة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا تعتبر أي قرار يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية، باطلا وغير ملزم من الناحية القانونية.

وقال بيسكوف: "نعتقد أن أي قرارات صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة من الناحية القانونية، ولا نعترف بها"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الإخباري.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا - بيلوفا بتهمة "ترحيل غير قانوني" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور عبر حسابها على "تليغجام": "لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

وأضافت: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة وستكون "الوصفات" المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".