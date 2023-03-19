محافظ أسوان يلتقي مساعد وزير الري للشركات والاستثمار

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتور خالد وصيف مساعد وزير الري للشركات والاستثمار.

وأكد محافظ أسوان، أهمية التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري قبل طرح أي مشروعات استثمارية ضمن الخريطة الاستثمارية؛ لضمان تحقيق العوائد الاقتصادية، وسلاسل القيمة المضافة من المشروعات المطروحة من خلال طرحها بالمزاد العلني، ووفقا لبرتوكول تعاون يحدد التزامات كل طرف.

وأشاد المحافظ، بدعم وزارة الموارد المائية والري بقيادة الدكتور هاني سويلم؛ لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الحيوية، وفي مقدمتها مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 مترا، وبتكلفة 365 مليون جنيه؛ بهدف إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، وخلق متنفس ترفيهي لهم باستغلال المساحات الناتجة من التغطية في نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات انتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيعمل على إحداث نقلة حضارية لمناطق حي شرق المدينة، حيث سيتم تنفيذه على مدار 20 شهرا؛ ليتواكب ذلك مع رصف ورفع كفاءة طريقي كيما والسماد بطول 8 كم، وإنشاء كوبري السيل العلوي للسيارات والمشاة.