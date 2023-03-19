كامل الوزير: القطار السريع عبارة عن قناة سويس برية

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن القطار السريع هو عبارة عن قناة سويس برية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن مستقبل نقل البضائع في العالم خلال الفترة المقبلة يعتمد على القطارات السريعة.

وأشار إلى أنه يتم إنشاء شبكة تمتد لنحو 2000 كيلومتر، وذلك بالنظر إلى مساحة مصر الكبيرة، وعدد سكانها، بالإضافة إلى الحاجة لصادر ووارد باستمرار.

ولفت إلى أنه يتم العمل لتكون مصر مركز تجارة عالميا ولوجستيا، وذلك من خلال تطوير الموانئ ووسائل النقل وخدمة المناطق الزراعية والصناعية.

وتابع: "صحيح أن لازم أتوسع في المناطق الصناعية والزراعية.. طيب أنا هنقل المنتجات من توشكى والعوينات إزاي.. لازم يكون فيه قطر سريع علشان أنقل البضائع من توشكى لأبو سمبل".