رئيس المفوضية الأوروبية السابق لا يتوقع انضماما سريعا لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

حذر الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر من إثارة توقعات غير واقعية لدى أوكرانيا بالانضمام السريع للاتحاد الأوروبي.

وقال يونكر في بودكاست (تسجيل صوتي) لصحيفة "لوكسمبورجر فورت" في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد: "أعتقد انطلاقا من الأسباب المعلنة أن أوكرانيا بحاجة لفرص للانضمام، ولكنني مستاء للغاية من تهور كثير من الساسة العاملين بالغرب الذين يتعهدون لأوكرانيا بانضمام سريع، فأنا لا أرى ذلك".

وأضاف يونكر أنه ليس "طريقا ممهدا" أن يتم استقبال بلد في حالة حرب وبالتالي لا يمكنه التطور بشكل كامل في مساعي الإصلاح، داخل الاتحاد الأوروبي ببساطة على هذا النحو.

واستدرك قائلا: "ولكن على المدى الطويل سوف تنضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، أرى ذلك أمرا محتملا تماما بعد الأحداث الأخيرة".

وأعرب يونكر عن قلقه تجاه الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وقال إنه سعى بنفسه دائما إلى الحوار مع روسيا، وكذلك مع الصين، وأشار إلى أنه يرى حاليا "أنه يتعين علينا الإبقاء على اتصالات مع روسيا والصين ويتعين علينا إرسال إشارة بالاستعداد لإجراء مباحثات".

ولكنه أشار إلى أن حقيقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يظهر أي رغبة في إجراء "مباحثات سلام حقيقية".