تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تقام اليوم أولى مباريات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين المصرية، بالإضافة إلى منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

كما ستُقام اليوم مباراة واحدة بالجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتستكمل منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني والجولة الـ27 من الدوري الإيطالي والجولة الـ25 من الدوري الألماني والجولة الـ28 من الدوري الفرنسي.

وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

كأس رابطة المحترفين المصرية

المقاولون العرب × حرس الحدود الساعة الخامسة مساء على قناة ON Time Sports1

كأس الكونفدرالية الإفريقية

فيوتشر × أسكو كارا التوغولي الساعة السادسة مساء

الجيش الملكي المغربي × بيراميدز الساعة التاسعة مساء

كأس الاتحاد الإنجليزي

شيفيلد يونايتد × بلاكبيرن روفرز الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

برايتون × جريمسبي تاون الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

مانشستر يونايتد × فولهام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإنجليزي

أرسنال × كريستال بالاس الساع الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

ريال بيتيس × ريال مايوركا الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1

أوساسونا × فياريال الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسيداد × إلتشي الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

خيتافي × إشبيلية السعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

برشلونة × ريال مدريد الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

تورينو × نابولي الساعة الرابعة عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو × روما الساعة السابعة مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

الإنتر × يوفنتوس الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

يونيون برلين × آينتراخت فرانكفورت الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 3

باير ليفركوزن × بايرن ميونخ الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي

أجاكسيو × موناكو الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 2

مونبيليه × كليرمون فوت الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports HD 7

باريس سان جيرمان × رين الساعة السادسة وخمس دقائق مساء على قناة beIN Sports HD 2

ستاد ريمس × مارسيليا الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 2