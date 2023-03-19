7 توصيات لمنتدى الاستدامة والتمويل المستدام المقام بمدينة شرم الشيخ



اختتمت اليوم الأحد، فعاليات منتدى اتحاد بنوك مصر مصرفياً وعربيًا الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، بعنوان " منتدى الاسـتدامة والتمويل المستدام"، ونظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية،وشريف جامع، مدير عام اتحاد بنوك مصر، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وشريف لقمان، وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالي والاستدامة البنك المركزي المصري.

شارك في المنتدى أكثر من 200مشارك من 14 دولة عربية من ممثلي القطاع المالي والمصرفي المصري والعربي، وجرت فعاليات المنتدى خلال 12 جلسة، تحدث فيها 27 متحدث من مصر وعـدة دول إقليمية عربية.

وتناول الفعاليات مناقشة وبحث نحو 11 موضوعًا هم، التمويل المستدام ودوره في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، المعايير العالمية للافصاح وتقييم اثار الاستدامة المصرفية، استراتيجيات ومبادرات البنوك المركزية نحو تعزيز الاستدامة والتمويل المستدام، التمويل المستدام "الفرص والتحديات والحلول المبتكرة"، أسواق المال والفرص الاستثمارية بالقطاعات منخفضة الكربون وتعزيز الاستدامة، دور مؤسسات التمويل والمنظمات الدولية في تعزيز الاستدامة والتمويل المستدام، ظاهرة تغير المناخ "الفرص والتحديات وأثرها على المخاطر المالية للبنوك"، دور الهيئات والمنظمات الحكومية والتشريعية والتنظيمية في توفير بيئة مواتية لدعم الاستدامة المصرفية، المنتجات المصرفية الخضراء والتكنولوجيا المالية في تعزيز آليات التمويل المستدام في البنوك، إدماج عناصر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن استراتيجيات البنوك، أفضل الممارسات العالمية لمبادرات ومنتجات التمويل المستدام.

وخرج المنتدى بـ 7 توصيات هامة وهم:

1- دعوة اتحاد المصارف العربية للتنسيق مع صندوق النقد العربي بأهمية تبني أهداف الصيرفة الخضراء وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية والاستفادة من تجربة البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام ونقل هذه التجربة الى الدول العربية.

2- دعوة المصارف العربية لدمج عناصر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن استراتيجياتها.

3- الاستمرار في إعداد الخطط التدريبية وبناء القدرات في مجال الاستدامة والتمويل المستدام بالمصارف العربية.

4-عقد شراكات بين اتحاد المصارف العربية وعدد من الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية المتخصصة في مجال الاستدامة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية وتعزيز القدرات لدى المصارف العربية.

5- ضرورة تحقيق التكامل في الأهداف والسياسات بين البنوك المركزية والجهات الوطنية ذات الصلة بما يساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة .

6- حث المصارف العربية على مواصلة الجهود المستمرة في مجال الشمول المالي والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لما لهم من دور كبير في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

7- حث المصارف العربية على أهمية دمج مخاطر تغير المناخ ضمن إطار إدارة المخاطر المصرفية وفقاً لأحدث متطلبات للجنة بازل.

وفي نهاية المنتدى، تقدم المشاركون بالمنتدى بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا، على احتضان أعمال المنتدى، وكرم الضيافة وحسن الاستقبال.