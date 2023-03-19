أودينيزي يهزم ميلان بثلاثية في الدوري الإيطالي

فاز فريق أودينيزي على ضيفه ميلان 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي، والتي شهدت أيضا تعادل مونزا مع كريمونيزي 1/1، وساليرنيتانا مع بولونيا 2/2.

وسجل أهداف أودينيزي روبرتو بيريرا في الدقيقة التاسعة وبيتو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وكينجسلي إهيزيبو في الدقيقة 70 ، فيما سجل هدف ميلان زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد ميلان عند 48 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق مونزا مع ضيفه كريمونيزي 1/1.

وتقدم كريمونيزي بهدف سجله دانييل كيوفاني في الدقيقة 62 وتعادل مونزا بهدف سجله كارلوس أوجوستو في الدقيقة 69.

ورفع كريمونيزي رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، كما رفع مونزا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر. وفي المباراة الثالثة، تعادل ساليرنيتانا مع بولونيا 2/2.

وسجل هدفي ساليرنيتانا لورينزو بيرولا وبولايي ديا في الدقيقتين السابعة و64 ، فيما سجل هدفي بولونيا لويس فيرجسون وتشارالامبوس ليكوجيانيس في الدقيقتين 11 و73.

ورفع ساليرنيتانا رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر كما رفع بولونيا رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر.