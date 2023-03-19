طقس الاثنين معتدل نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 20

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.. وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 14

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 20 13

بنهــــا 20 14

دمنهور 19 14

وادي النطرون 20 13

كفر الشيخ 19 14

المنصورة 20 14

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 21 14

طنطا 20 14

دمياط 19 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 19 11

رأس سدر 24 11

نخل 19 6

كاترين 15 5

الطور 23 16

طابا 20 14

شرم الشيخ 23 16

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 18 11

مطروح 18 10

السلوم 19 9

سيوة 20 9

رأس غارب 23 15

الغردقة 23 15

سفاجا 24 16

مرسى علم 24 16

شلاتين 27 17

حلايب 23 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 21 12

بني سويف 21 12

المنيا 22 9

أسيوط 22 10

سوهاج 23 12

قنا 24 12

الأقصر 24 12

أسوان 25 14

الوادي الجديد 24 9

أبوسمبل 25 14

