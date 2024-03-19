رغد صدام حسين تستذكر بلسان والدها جريمة بوش الصغير

استذكرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين القصف الأمريكي للعراق فجر 20 مارس 2003، حيث نشرت فيديو لوالدها يتحدث فيه عن الجريمة التي ارتكبها "بوش الصغير" بحق العراق.



وشاركت رغد الفيديو في حسابها الرسمي على منصة "إكس" وكتبت: "حدث في مثل هذا اليوم لبلدي الجميل، بلدي الذي تزاحمت على أبوابه كلابهم الطامعة بأرضنا وخيراتنا، اليوم أتذكر صوت القصف المستمر الذي هدم منازل العراقيين وكل الصروح التي ترمز إلى مكانة العراق وتاريخه".

وأضافت: "ثقتي بالله كبيرة، وثقتي في ناسي وقدراتهم، وقبل ذلك إيمانهم بوطنهم وأرضهم، وبالعمل الحقيقي سينتهي الظلم لا محالة، وستزول مخلفات الاحتلال، ونصل بعون الله إلى هدفنا في عراق موحد مستقل منتصر.. يرونه بعيدا ونراه قريبا".

وفي فجر 20 مارس 2003 بدأ رسميا غزو أمريكا وحلفائها للعراق مخلفا مئات الآلاف من الضحايا إضافة إلى دمار مادي ومعنوي لا يمكن تقديره.