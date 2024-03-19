اتهام زعيم المعارضة في سنغافورة بتهمتين بموجب قانون البرلمان

اتُهم زعيم المعارضة في سنغافورة، بريتام سينج، بتهمتين بموجب "قانون البرلمان"، فيما يتعلق بـ"فضيحة كذب"، تورط فيها عضو سابق في البرلمان.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن سينج اتهم اليوم الثلاثاء في محكمة بسنغافورة، بـ"تعمد تقديم إجابات كاذبة على أسئلة جوهرية" أثناء تحقيق قامت به لجنة الامتيازات، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الشرطة ودوائر النيابة العامة.

وأكد سينج، الذي يترأس حزب العمال المعارض، أنه غير مذنب.

جدير بالذكر أن حزب العمال حقق مكاسب تاريخية خلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عام 2020، عندما فاز بعشرة مقاعد في البرلمان، وهو رقم قياسي، كما حصل على تمثيل عن دائرتين انتخابيتين بنظام القوائم .

وفي عام 2022، توصلت لجنة برلمانية كانت تعج بمسؤولي الحزب الحاكم، إلى أن سينج "قال أكاذيب" خلال الإدلاء بشهادته بشأن التحقيق مع النائبة السابقة رايسة خان، التي كذبت في البرلمان بشأن قضية اعتداء جنسي.

ووافق البرلمان على اقتراح بإحالة سينج إلى النيابة العامة، لاحتمال توجيه تهم جنائية ضده.