معبر رفح البري بستقبل 909 أفراد من الجانبين

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سجلت حركة المرور في معبر رفح البري بشمال سيناء امس الاثنين، عبور 909 أفراد من الجانبين المصري والفلسطيني.

وأكد مصدر في معبر رفح البري أنه تم استقبال 836 فردا قادمين من قطاع غزة بينهم 717 أصحاب الإقامات والمصريين وجوازات أجنبية و8 جرحى و34 مريضا و52 مرافقا.

كما تم استقبال 8 أفراد من هيئة باما و1 من هيئة يو كي ميد و4 من الأمم المتحدة و1 أطباء بلا حدود و1 الإغاثة الكاثوليكية و2 هيئة كادس و2 من المطبخ العالمي و6 فرق إماراتية.

وأشار المصدر إلى مغادرة 73 فردا الأراضي المصرية في الطريق إلى قطاع غزة، ومنهم 1 فلسطيني و5 فرق ماليزية و1 أطباء بلا حدود و10 فرق إماراتية و22 هيئة رحمة العالمية و18 وفد UN و 1 وفد lms و1 منظمة الشرق الأوسط و12 فريقا إندونيسيا و2 هيئة يوكي ميد.