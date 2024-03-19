مصصم الأزياء البلجيكي درايز فان نوتن يتنحى عن منصبه

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أعلن مصصم الأزياء البلجيكي درايز فان نوتن، أنه سيتنحى عن منصبه كمدير إبداعي لدار الأزياء التي تحمل اسمه.

وكتب في منشور على تطبيق انستجرام اليوم الثلاثاء: "أشعر أنه الوقت المناسب لأن أترك المجال لجيل جديد من المواهب لإضافة رؤيتهم إلى العلامة التجارية".

وأسس المصمم البلجيكي الحائز على جوائز، دار الأزياء الخاصة به قبل 38 عاما.

وولد في مدينة أنتويرب عام 1958 وهو يمثل الجيل الثالث من عائلة من الخياطين.

وقال فان نوتن (65 عاما) إنه سيترك منصبه في نهاية يونيو، وستكون مجموعة أزياء الرجال لصيف 2025 هي آخر مجموعة يشارك فيها بشكل مباشر.